Жителю Петрозаводска предъявили обвинение в убийстве отца

Убийством занимался следственный отдел Петрозаводска. Злоумышленнику предъявили обвинение, а материалы дела направили в суд. Молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, 24-летний местный житель поссорился со своим отцом во время застолья в ночь на 31 января. Позже он несколько раз ударил родителя ножом. Травмы оказались смертельными.