Криминал 24 марта 2023, 15:17 Жителю Петербурга вынесут наказание за убийство жены топором

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В Петербурге состоится суд над мужчиной, который в январе 2021 года убил жену с помощью топора. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на Невский районный суд.

Следствие выяснило, что во время застолья мужчина поругался с супругой, достал топор и ударил ее не менее 14 раз. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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Теперь мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

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