Жителю Петербурга вынесли приговор за нанесение ножевых ранений товарищу

Инцидент произошел 19 октября 2019 года у дома № 1 на Бокситогорской улице. Виновный повздорил с товарищем и нанес ему ножевые ранения в область живота. Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь, он находился в тяжелом состоянии. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по второй части 111 статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В суде вынесли приговор. Ближайшие 1,5 года Алексей К. проведет в колонии строгого режима. Осужденный полностью признал вину в содеянном.