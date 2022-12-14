Криминал 14 декабря 2022, 12:37 Жителю Петербурга вынесли наказание за оборот наркотиков

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В Петербурге суд вынес наказание местному жителю, который отбывая наказание в исправительном центре в Оленегорске, попытался приобрести у наркодилера запрещенные препараты. Об этом сообщил сайт «МК-Мурманск».

Забрать свой товар петербуржцу не получилось, поскольку наркодилера задержали сотрудники правоохранительных органов. Действия мужчины привели к тому, что на него завели очередное уголовное дело по статье «Оборот наркотиков», написала Neva.Today.

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Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.

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