Жителю Петербурга принесли в пакете мертвого младенца

Мертвого младенца нашли в квартире одного из жилых домов в Петербурге. По словам местного жителя, ребенка в целлофановом пакете ему принесла девушка. Теперь в истории разбираются следователи.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 8 августа 2020 года в квартире одного из домов по Стародеревенской улице тела новорожденного без внешних признаков насильственной смерти», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

На место выехали правоохранители, которые осмотрели квартиру и назначили необходимые экспертизы. Кроме того, уже удалось установить личность матери ребенка. Ей оказалась девушка 1993 года рождения. Ее доставили в тяжелом состоянии в больницу, где ей помогают врачи.

По информации РЕН ТВ, хозяин квартиры заявил, что труп младенца в полиэтиленовом пакете принесла ему знакомая. «Девчонка молодая со своим ребенком и с друзьями пришла. Человека три-четыре было, выпивали», — рассказал мужчина.

Затем он начал путаться в своих показаниях. В какой-то момент мужчина начал говорить, что ребенка нашли на улице. «Увидел: ребенок на улице валяется. Я поднял, говорю девчонке: „Твой ребенок?“, она говорит: „Мой“. Я отдал его ей», — сказал хозяин квартиры.

После этого он озвучил еще одну версию произошедшего. Младенца в пакете якобы нашли в коридоре квартиры. Сейчас во всех обстоятельствах разбираются сотрудники Следственного комитета.