11 января 2023, 15:11
Жителю Петербурга предъявили обвинение в убийстве девушки
Мужчине из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве молодой девушки. Обвиняемого заключили под стражу. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным следствия, 19-летняя девушка пришла домой к обвиняемому, чтобы помочь по хозяйству. В тот день в квартире также находились двое приятелей преступника. Приревновав девушку к одному из своих товарищей, мужчина избил ее кулаками и тупым предметом.
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От полученных травм девушка скончалась, петербуржец сознался в содеянном и полностью признал свою вину.
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