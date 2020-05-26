Жителю Петербурга дали «условку» за продажу чужого Mercedes за 1,6 млн рублей

Известно, что злоумышленник взял у знакомого Mercedes и документы на него, а потом продал автомобиль за спиной у владельца. В результате сделки он получил 1,6 миллиона рублей.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к пяти годам условного заключение с тремя годами испытательного срока.