Жителю Петербурга дали «условку» за продажу чужого Mercedes за 1,6 млн рублей
Жителю Санкт-Петербурга присудили пять лет условно за продажу чужой машины. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Известно, что злоумышленник взял у знакомого Mercedes и документы на него, а потом продал автомобиль за спиной у владельца. В результате сделки он получил 1,6 миллиона рублей.
Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к пяти годам условного заключение с тремя годами испытательного срока.