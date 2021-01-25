Жителю Первоуральска, убившему жену прямо в суде, грозит пожизненное

Житель Первоуральска, который убил в суде свою жену, затем напал на пристава и прохожего, предстал перед судом. Ему грозит пожизненное заключение.

В марте прошлого года в суде рассматривалось административное дело о причинении обвиняемым побоев своей бывшей сожительнице. Вместо судебного разбирательства в этот день мужчина решил убить ее. Он пришел на заседании с ножом и зарезал бывшую супругу рядом со зданием суда. Очевидцем убийства стал судебный пристав, который попытался остановить преступника. Обвиняемый ранил его.

«После этого преступные действия попытался пресечь находившийся в мировом суде гражданин, в отношении которого обвиняемый также решил применить насилие в виде удара ножом в голову. Однако мужчина закрыл голову рукой, в связи с чем удар ножом пришелся ему по руке», — рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Во время расследования оказалось, что обвиняемый ранее отсидел в тюрьме пять лет за «причинение тяжкого вреда». Также до убийства сожительницы он угнал у нее автомобиль. Эту же автомашину мужчина дважды умышленно повреждал. В начале февраля 2020 года подсудимый, по данным следствия, сильно избил бывшую гражданскую жену.

Его судят по шести статьям УК РФ: «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Покушение на убийство в связи с выполнением потерпевшим общественного долга», «Покушение на убийство», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». В зале суда подсудимый признал свою вину только в убийстве бывшей сожительницы. В остальном, по его мнению, он не виноват.

Следующее судебное заседание состоится 10 февраля 2021 года.