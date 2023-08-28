Криминал 28 августа 2023, 11:38 Уголовное дело завели на жителя Пермского края за попытку дать взятку полицейскому

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В Пермском крае следствие завело уголовное дело на мужчину, который несколько раз пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

В сообщении ведомства говорится, что пермяк, находясь на автодороге около поселка Сылва, хотел избежать наказания за административное правонарушение и предложил взятку полицейскому в размере 20 тысяч рублей.

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Сейчас идет сбор и закрепление доказательств.