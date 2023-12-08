Криминал 08 декабря 2023, 15:40 Жителю Пермского края предъявили обвинение после ограбления 18-летнего юноши

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В Пермском крае правоохранители взяли подписку о невыезде с 17-летнего жителя Кунгура, который ограбил 18-летнего юношу, забрав у него деньги и паспорт. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Случай произошел в октябре этого года на улице Барановской в Кунгуре. Молодой человек напал кунгуряка, вытащив из его куртки ценные вещи.

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По факту случившегося заведено уголовное дело. Расследование продолжается.