Криминал 07 июля 2023, 13:38 Жителю Пензенской области вынесли приговор за убийство знакомого

Читать 360tv в

В Пензенской области прошел суд над жителем Кузнецка, который убил знакомого во время ссоры. Об этом написала «Пенза-пресс».

По данным следствия, мужчины решили выяснить отношения с помощью ножей. Когда один из них достал холодное оружие, второй ударил приятеля рукой по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Реклама

Обвиняемому назначили наказание в виде восьми лет, шести месяцев и 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.