07 июля 2023, 13:38
Жителю Пензенской области вынесли приговор за убийство знакомого
В Пензенской области прошел суд над жителем Кузнецка, который убил знакомого во время ссоры. Об этом написала «Пенза-пресс».
По данным следствия, мужчины решили выяснить отношения с помощью ножей. Когда один из них достал холодное оружие, второй ударил приятеля рукой по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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Обвиняемому назначили наказание в виде восьми лет, шести месяцев и 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Убийства
Пенза
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