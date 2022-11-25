Криминал 25 ноября 2022, 13:30 Жителю Оренбургской области присудили 12 лет тюрьмы за разбойное нападение и убийство

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Оренбургский областной суд вынес приговор в отношении жителя Гая за два совершенных преступления. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Правоохранители выяснили, что во время распития спиртных напитков в гостях у знакомых оренбуржец избил хозяина дома сковородой, а затем нанес несколько ножевых ранений хозяйке дома. Спустя несколько дней злоумышленник пошел в гости к еще одному знакомому, которому в результате ссоры нанес 20 ножевых ранений. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

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Обвиняемому назначили 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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