Жителю оренбургского села предъявили обвинение в убийстве жены и дочери

Ревнивцу из села Кваркено Оренбургской области предъявили обвинение в убийстве жены и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами „а“, „в“ части второй статьи 105 УК РФ „Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии“», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 12 ноября обвиняемый во ходе ссоры на почве ревности зарезал 20-летнюю жену и задушил трехлетнюю дочь. После этого он попытался убежать, но полицейские быстро его нашли.

Обвиняемого допросили, он также дал показания на месте преступления, где нашли нож и цифровые записи, которые доказывают причастность мужчины к двойному убийству. Следователи запросили суд об аресте 25-летнего обвиняемого.