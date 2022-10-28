Жителю Нижнего Новгорода сломали челюсть в драке из-за парковочного места | 360°

Криминал 28 октября 2022, 19:13 Жителю Нижнего Новгорода сломали челюсть в драке из-за парковочного места

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Серьезная драка произошла в городе Бор Нижегородской области из-за парковки. Одному из участников конфликта сломали челюсть. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на сайт Борского городского суда.

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Конфликт произошел на территории местной парковки. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что один из них неудачно припарковался. В результате злоумышленник сломал оппоненту челюсть. Против него возбудили уголовное дело. Расследование продолжалось на протяжении двух лет. Теперь зачинщику драки грозит до пяти лет заключения.