26 января 2023, 18:57
Жителю Нижегородской области грозит до 2 лет лишения свободы за отстрел косули
Житель Большемурашкинского района застрелил дикое животное в лесу, не имея на это никого разрешения. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Сотрудникам полиции удалось отследить охотника по горячим следам. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что застрелил и разделал тушу косули. Полицейские изъяли у него мясо и охотничье ружье.
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Незаконным отстрелом диких животных охотник занимался, используя личный снегоход.
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