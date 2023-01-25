Криминал 25 января 2023, 16:04 Жителю Ленобласти вынесут приговор за убийство и покушение на убийство

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В Ленинградской области пройдет суд над жителем Тихвина, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По данным правоохранителей, 23 января 46-летний мужчина распивал алкогольные напитки с приятелями в квартире. В какой-то момент между ними произошла ссора. Обвияемый схватил нож и нанес несколько смертельных ударов 45-летнему знакомому. Его другой приятель попал в реанимацию с ножевыми ранениями.

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В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Мужчина помещен под стражу до решения суда.