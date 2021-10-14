Жителю Кузбасса вынесли приговор за избиение пасынка

Жителя Кузбасса приговорили к условному сроку за то, что в 2019-м году он в состоянии алкогольного опьянения систематически избивал 12-летнего сына своей сожительницы. Помимо этого, мужчина угрожал ребенку убийством. Об этом сообщил «Царьград».

Бабушка мальчика узнала о том, что мужчина издевается над ребенком во время того, как внук пришел к ней в гости. Несмотря на нежелание матери обращаться в полицию, бабушка сразу написала заявление.

«Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал частично. В рамках расследования уголовного дела в органы полиции направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Семья поставлена на профилактический учет», — рассказали в пресс-службе СК.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.