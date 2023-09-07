Криминал 07 сентября 2023, 12:19 Жителю Кургана, который нашел оружие в лесу и хранил его дома, вынесли приговор

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В Кургане суд вынес приговор местному жителю, который незаконно хранил оружие и порох в своем доме. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Шадринский районный суд.

По информации следствия, обвиняемый нашел оружие и порох в лесу, затем закопал свое приобретение в огороде около дома, а после перенес в жилище. В марте 2023 года курганец застрелил собаку, а на следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал ружье и выстрелил в стол.

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Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.