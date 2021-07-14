Жителю Кубани грозит пожизненный срок за тройное убийство

В Краснодарском крае перед судом предстанет 63-летний местный житель, которого обвинили в убийстве своей супруги и пасынков. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло осенью прошлого года в станице Павловской. Мужчина пошел на преступление из-за того, что жена решила оставить все имущество двум своим сыновьям от первого брака. Обвиняемый прирезал жену и ее старшего сына. Младшего он застрелил из ружья. Мужчине грозит пожизненное заключение.