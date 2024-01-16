Криминал 16 января 2024, 12:08 Жителю ЯНАО присудили 7,5 года колонии за убийство знакомого

Читать 360tv в

В ЯНАО жителю Лабытнанги назначили 7,5 года лишения свободы за убийство гостя во время застолья. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры округа.

Случай произошел еще в июне прошлого года. Во время распития алкоголя мужчина поссорился с гостем, между ними завязалась драка. Обвиняемый нанес несколько ударов знакомому по голове и свернул ему шею.

Реклама

Пострадавший скончался через девять часов из-за отека спинного и головного мозга.