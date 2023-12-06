06 декабря 2023, 11:07
Жителю ХМАО вынесли наказание за ложное сообщение о минировании
Нефтеюганский районный суд ХМАО вынес приговор местному жителю, который сообщил о ложном готовящемся террористическом акте. Об этом написал сайт Ura.ru.
Пьяный мужчина позвонил по номеру 112 и рассказал диспетчеру о минировании возле магазина «Каприз». Сотрудники полиции, прибыв на место, взрывных устройств не обнаружили.
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Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев и штраф в 3,3 тысячи рублей.
ХМАО
Суд
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