facebook_pixel
    30 июля 2020, 20:41

    Жителю ХМАО грозит тюрьма за убийство 3-летней дочери. Он ударил ее 100 раз

    Алена Макаренко

    Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителя Нефтеюганска Дмитрия Шевчука, который убил трехлетнюю дочь и жестоко избил ее старшую сестру. Он нанес малышке 100 ударов из-за того, что она плакала. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

    Шевчуку предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК России. Среди них убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, а также истязание, умышленное причинение вреда здоровью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

    За это мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

    «Непосредственно в Нефтеюганске было сложно сделать выводы о неблагополучии семьи. Во время визитов сотрудников опеки и врачей не было признаков, что с детьми как-то плохо обходятся», — рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

    Следствие установило, что в конце декабря 2019 года Шевчук в пьяном виде ударил дочь по голове и телу не меньше 100 раз. Ему не понравилось, что ребенок плакал. От полученных травм малышка умерла. А ее четырехлетняя сестра попала в больницу.

    До ноября 2019 года дети жили в Омской области, их воспитывала мать. После ее смерти органы опеки Усть-Ишимского района Омской области передали несовершеннолетних отцу в Нефтеюганск. И это при том, что мужчина письменно отказался от воспитания девочек.

    Омский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновников органов опеки Усть-Ишимского района по статье «Халатность». Прокуратура выписала представления главе города Сергею Дегтяреву, руководителям полиции и службы судебных приставов. В итоге четырех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

    Новости SMI.FM