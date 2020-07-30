Жителю ХМАО грозит тюрьма за убийство 3-летней дочери. Он ударил ее 100 раз

Шевчуку предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК России. Среди них убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, а также истязание, умышленное причинение вреда здоровью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

За это мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

«Непосредственно в Нефтеюганске было сложно сделать выводы о неблагополучии семьи. Во время визитов сотрудников опеки и врачей не было признаков, что с детьми как-то плохо обходятся», — рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

Следствие установило, что в конце декабря 2019 года Шевчук в пьяном виде ударил дочь по голове и телу не меньше 100 раз. Ему не понравилось, что ребенок плакал. От полученных травм малышка умерла. А ее четырехлетняя сестра попала в больницу.

До ноября 2019 года дети жили в Омской области, их воспитывала мать. После ее смерти органы опеки Усть-Ишимского района Омской области передали несовершеннолетних отцу в Нефтеюганск. И это при том, что мужчина письменно отказался от воспитания девочек.

Омский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновников органов опеки Усть-Ишимского района по статье «Халатность». Прокуратура выписала представления главе города Сергею Дегтяреву, руководителям полиции и службы судебных приставов. В итоге четырех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.