Жителю города Пушкин вынесут приговор за распространение наркотиков

Мужчине из города Пушкин в ближайшее время вынесут наказание за незаконной сбыт наркотических веществ. Уголовное дело будет рассмотрено в Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга. Об этом написал «Петербургский дневник».

Как уточнили в пресс-службе городской прокуратуры, в феврале 2022 года мужчина делал тайники с наркотиками на территории Санкт-Петербурга. Таким образом он рассчитывал на быстрое обогащение. В ходе расследования правоохранителям удалось найти 34 таких тайника.

Материалы дела переданы в суд.