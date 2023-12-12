Криминал 12 декабря 2023, 13:42 Жителю Геленджика присудили 9 лет тюрьмы после нападения на врача

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В Геленджике суд назначил девять лет тюрьмы местному жителю, который едва не убил лечащего врача мачете. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Следствие выяснило, что обвиняемый длительное время наблюдался у врача-инфекциониста. Из-за того, что лечение не давало нужных результатов, мужчина ворвался в кабинет с мачете и начал требовать у доктора деньги. Затем он нанес ему несколько ударов по голове и шее. Спасти врача сумели работники поликлиники, они и вызвали полицию.

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Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.