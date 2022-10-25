Жителю Челябинской области ужесточили приговор за убийство дочери | 360°

Криминал 25 октября 2022, 22:55 Жителю Челябинской области ужесточили приговор за убийство дочери

Читать 360tv в

В Челябинской области суд ужесточил приговор местному жителю, которого обвинили в убийстве двухлетней дочери. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло в феврале 2022 года. Мужчина повздорил с сожительницей и попытался ударить ее ножом, однако попал по девочке, которая на тот момент была на руках у женщины. Ребенок скончался от полученного ранения.

Реклама

Вначале суд приговорил мужчину к полутора годам колонии общего режима. Затем наказание ужесточили. Следующие 12 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.

Реклама