Криминал 22 декабря 2023, 11:43 Жителю Челябинской области присудили 8,5 года колонии за убийство тещи подушкой

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В Челябинской области прошел суд над жителем Уйского района, который убил тещу с помощью подушки. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Следствие выяснило, что во время конфликта с родственницей обвиняемый задушил ее подушкой, а затем вывез тело в лес, поджег и закопал. Позже он сознался в совершенном преступлении.

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Ему назначили 8,5 года заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.