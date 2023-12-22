22 декабря 2023, 11:43
Жителю Челябинской области присудили 8,5 года колонии за убийство тещи подушкой
В Челябинской области прошел суд над жителем Уйского района, который убил тещу с помощью подушки. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда.
Следствие выяснило, что во время конфликта с родственницей обвиняемый задушил ее подушкой, а затем вывез тело в лес, поджег и закопал. Позже он сознался в совершенном преступлении.
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Ему назначили 8,5 года заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Убийства
Челябинская область
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