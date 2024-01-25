Криминал 25 января 2024, 16:31 Жителю Белгорода вынесут приговор за незаконную продажу алкогольной продукции и сигарет

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В Белгороде пройдет суд над местным жителем, который обвиняется в незаконной продаже алкоголя и сигарет. Об этом написал сайт bel.ru со ссылкой на региональный СК.

По данным следствия, в марте 2022 года мужчина купил для последующей продажи две тысячи бутылок немаркированного алкоголя и тысячу пачек сигарет общей стоимостью один миллион рублей. Товары без наличия лицензии он продавал другим горожанам.

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Свою вину белгородец полностью признал.