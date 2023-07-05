Криминал 05 июля 2023, 14:37 Жителю Анапы, который едва не убил приятеля ножом, вынесли приговор

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В Анапе прошел суд над местный жителем, который летом 2022 года едва не зарезал знакомого и ограбил его. Об этом написал «Царьград».

По информации следствия, случай произошел в хуторе Усатова Балка. Во время распития спиртных напитков мужчина узнал, что у его приятеля на карте есть 700 тысяч рублей. Хозяин дома схватил нож и ударил друга несколько раз в спину. После этого он забрал его банковскую карту и ушел в банкомат.

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Пострадавший в это время обратился за помощью к медикам. Врачи приехали на место происшествия и доставили мужчину в больницу.

Суд назначил обвиняемому 9,5 года лишения свободы с отбиванием наказания в колонии строгого режима.