Жителю Амурской области, пытавшемуся изнасиловать девушку, вынесли приговор

Шимановский районный суд Амурской области вынес обвинительный приговор местному жителю, который попытался изнасиловать 20-летнюю девушку, написало ИА Nation News.

Во время совершения преступления 49-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал жертве расправой. Суд приговорил его к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

В настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу.