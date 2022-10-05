Жителю Алтая дали условный срок за смертельное столкновение с лодкой на Оби | 360°

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Жителю Алтая дали условный срок за смертельное столкновение с лодкой на Оби

Суд в Алтайском крае приговорил владельца лодки к 2 годам условно за аварию на Оби

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Владельца моторной лодки в Алтайском крае приговорили к двум годам лишения свободы условно и выплате 600 тысяч рублей компенсации. Его признал его виновным в аварии на Оби, в которой один человек погиб и двое получили травмы, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Столкновение произошло ночью 18 сентября 2021 года. Владелец моторной лодки «Тактика 430» с пассажиром на борту нарушил правила безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и в районе 227 километра Оби столкнулся с лодкой Storm, на которой тоже находились два человека.

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Пассажиры получили травмы средней степени тяжести. Владелец Storm скончался на месте.

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Центральный районный суд Барнаула приговорил владельца судна «Тактика 430» к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также присудил семье погибшего компенсацию на сумму 600 тысяч рублей.

Суд

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