Криминал 18 декабря 2023, 13:09 Жителям Пермского края, которые продавали контрафактный алкоголь и сигареты, вынесли приговор

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В Пермском крае прошел суд над четырьмя жителями Соликамска, которые торговали контрафактными алкоголем и сигаретами. Мужчины в течение восьми месяцев продавали товары в городах Чердынь, Красновишерск и в центре Соликамска, написал «Царьград».

Полиции удалось изъять более 1200 литров алкоголя, а также тысячи коробок табачных изделий на сумму более 2,8 миллиона рублей.

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Обвиняемых приговорили к принудительным работам на срок от трех до пяти лет и штрафам от 300 тысяч до 900 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции еще в марте 2022 года.