Жителям Кургана предъявили обвинения в махинациях с маткапиталом

Согласно предварительной информации, жительница Кургана, которая руководит центром по предоставлению правовых услуг, через подконтрольные агентства недвижимости вместе с сообщниками незаконно обналичивала сертификаты маткапитала.

«Участники организованной группы размещали рекламу в сети Интернет и подыскивали юридически неграмотных женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского капитала и желающих направить их на улучшение жилищных условий», — уточнили полицейские.

Отмечается, что клиентов вводили в заблуждение. Людей уговаривали заключить договор целевого займа на покупку недвижимости. Потерпевшие писали на директора центра доверенность на совершение сделок. На деньги с маткапитала покупали неликвидные земельные участки с ветхими домами по завышенной цене.

В Пенсионный фонд поступали недостоверные сведения. Предположительно, средства перечислялись организации, деньги обналичивались и делились между соучастниками. У фигурантов изъяты личные авто и 11 миллионов рублей. Помимо этого, на квартиры общей стоимостью 10 миллионов рублей наложили арест.