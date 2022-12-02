02 декабря 2022, 18:53
Жителя Забайкальского края приговорили к сроку на шесть лет за похищение возлюбленной
Жителя Забайкальского края приговорили к заключению за похищение своей бывшей девушки. Об этом сообщил «Царьград».
Между молодыми людьми были отношения, которые подошли к завершению. Однако это не устроило мужчину, и он решил приехать к любимой в Читу и предложил ей сойтись. Получив отказ, мужчина достал нож и увел девушку в один из домов.
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Спустя время сотрудники полиции освободили девушку и задержали ее похитителя. Против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к шести годам заключения в колонии строгого режима.
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