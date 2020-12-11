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    11 декабря 2020, 06:59

    Жителя Забайкалья заподозрили в убийстве годовалого сына

    Александра Ломейко

    Забайкальские следователи возбудили уголовное дело после гибели маленького мальчика. В убийстве годовалого ребенка заподозрили его отца.

    Трагедия произошла в селе Ильинка Читинского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по Забайкальскому краю.

    Следствие установило, что 9 декабря 40-летний мужчина был пьян и ударил сына рукой по голове. Ребенок от полученной травмы скончался.

    «В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве. В СК хотят ходатайствовать в суд о его аресте.

    Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела об убийстве малолетнего продолжается.

    В Новой Москве на днях беременная женщина выбросила из окна сына своей подруги.