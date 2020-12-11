Жителя Забайкалья заподозрили в убийстве годовалого сына

Забайкальские следователи возбудили уголовное дело после гибели маленького мальчика. В убийстве годовалого ребенка заподозрили его отца.

Трагедия произошла в селе Ильинка Читинского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по Забайкальскому краю.

Следствие установило, что 9 декабря 40-летний мужчина был пьян и ударил сына рукой по голове. Ребенок от полученной травмы скончался.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве. В СК хотят ходатайствовать в суд о его аресте.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела об убийстве малолетнего продолжается.

В Новой Москве на днях беременная женщина выбросила из окна сына своей подруги.