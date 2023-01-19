Криминал 19 января 2023, 18:48 Жителя Забайкалья заключили под стражу за убийство возлюбленной

Читать 360tv в

Жителя села Батакан Забайкальского края отправили за решетку за совершение убийства своей возлюбленной. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По данным следствия, в ходе ссоры между мужчиной и его избранницей преступник взял нож и нанес несколько ножевых ранений женщине. От полученных травм она скончалась. После убийства мужчина отправился спать.

Реклама

Отмечается, что во время убийства нападавший находился под действием алкоголя.

Реклама