19 января 2023, 18:48
Жителя Забайкалья заключили под стражу за убийство возлюбленной
Жителя села Батакан Забайкальского края отправили за решетку за совершение убийства своей возлюбленной. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
По данным следствия, в ходе ссоры между мужчиной и его избранницей преступник взял нож и нанес несколько ножевых ранений женщине. От полученных травм она скончалась. После убийства мужчина отправился спать.
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Отмечается, что во время убийства нападавший находился под действием алкоголя.
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