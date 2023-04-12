Криминал 12 апреля 2023, 18:46 Жителя Забайкалья осудят за убийство несовершеннолетней девушки

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Житель села Нижний Калгукан Забайкальского края предстанет перед судом за убийство семнадцатилетней девушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

По данным следствия, в феврале этого года обвиняемый проник в дом к девушке и начал выяснять с ней отношения. Во время конфликта он схватил нож и нанес несовершеннолетней несколько ударов, от полученных ранений потерпевшая скончалась.

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Отмечается, что мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.