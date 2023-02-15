Криминал 15 февраля 2023, 23:46 Жителя Забайкалья осудили по обвинению в убийстве бабушки

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В Забайкальском крае на скамье подсудимых оказался 27-летний местный житель, которого обвинили в убийстве своей бабушки-инвалида. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло зимой 2021 года в селе Кайдалово. На почве личной неприязни обвиняемый несколько раз ударил родственницу, после чего задушил.

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Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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