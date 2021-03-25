Жителя Забайкалья обвинили в убийстве знакомого

В Забайкальском крае заключили под стражу 49-летнего местного жителя, которого обвинили в убийстве знакомого. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, в январе этого года мужчина выпивал у себя дома вместе с 34-летним знакомым. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин прирезал гостя. Он обернул труп половиком и выволок его на балкон. Спустя несколько дней обвиняемый скинул тело с балкона, после чего отвез его на санках на пустырь. В середине марта случайные прохожие нашли труп.