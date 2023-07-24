Криминал 24 июля 2023, 20:52 Жителя Забайкалья будут судить за убийство и расчленение пожилой соседки

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В конце прошлого года 50-летнего жителя Краснокаменска арестовали по подозрению в убийстве 71-летней соседки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Забайкальскому краю.

Мужчина был пьян и хотел занять денег у соседки. Однако пенсионерка отказала ему. После чего мужчина, предположительно, задушил ее, расчленил и частями вынес из квратиры, надеясь скрыть убийство. Потом он вынес из квартиры ценные вещи и присвоил себе банковскую карту пенсионерки. К моменту задержания он успел сделать покупки на 40 тысяч рублей. Мужчине уже предъявили обвинение, в ближайшее время его ждет суд.

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