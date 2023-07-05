Криминал 05 июля 2023, 16:44 Жителя Волгоградской области заподозрили в убийстве друга в доме бывшей жены

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Жителя хутора Россошинский в Урюпинском районе Волгоградской области заподозрили в убийстве. Злоумышленник зарезал друга в квартире своей бывшей жены. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на данные регионального СУ СКР.

Преступление произошло в ночь на 5 июля. Мужчина распивал алкоголь с 64-летним знакомым дома у своей бывшей супруги. В какой-то момент собутыльники поссорились. Тогда 49-летний злоумышленник избил своего оппонента, а после схватил нож и по меньшей мере ударил его 12 раз ножом в грудь. После этого мужчина сбежал. Врачей и полицию вызвала хозяйка дома, которая пряталась от бывшего супруга в сарае.