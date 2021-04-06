Жителя Волгоградской области обвинили в захвате консервного завода

Жителя Волгоградской области обвинили в рейдерском захвате консервного завода. 57-летний мужчина угрожал охраннику ООО «Кубанские деликатесы» и требовал покинуть КПП, сообщил сайт «Юга.ру».

В октябре 2019 года восемь человек с огнестрельным оружием совершили попытку захватить завод. Они расстреляли трех охранников и забаррикадировались в здании. Как считают полицейские, произошедшее является спором двух хозяйствующих субъектов.

Глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что организацию делили два бизнесмена. Обвиняемого заключили под стражу, он не признал свою вину. Дело передали в Славянский городской суд.