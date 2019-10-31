Жителя Волгограда заподозрили в убийстве тещи и жены

«Дни.ру» рассказали, что пьяный мужчина сильно повздорил с женой. В какой-то момент в ссору вмешалась теща. Во время словесной перепалки подозреваемый несколько раз ударил оппоненток, после чего обезглавил их. Затем он связался по телефону с знакомой и рассказал ей о случившемся. Она передала все правоохранителям.

До их прибытия мужчина попытался свести счеты с жизнью, но своевременно приехавшие полицейские оказали ему медицинскую помощь.