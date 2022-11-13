Криминал 13 ноября 2022, 15:48 Жителя Владивостока застрелили в уличной драке Полиция сообщила о гибели участника массовой драки со стрельбой во Владивостоке РИА «Новости»

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Житель Владивостока погиб в массовой драке со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

Потасовка произошла около кафе на улице Русской. По данным ведомства, сначала между участниками конфликта возникла словесная перепалка, которая потом переросла в массовую драку. В какой-то момент один из участников потасовки применил оружие, ранив 33-летнего мужчину. Пострадавший скончался.

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Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 53-летний житель Владивостока. Против него возбудили уголовное дело.

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В конце октября полицейские в Омске задержали 53-летнего мужчину, который во время конфликта с 16-летним молодым человеком выстрелил в него из обреза.

В оперативные сводки попал и мужчина, открывший стрельбу по прибывшим на вызов полицейским на западе Москвы. В результате один из правоохранителей получил ранение ноги.