Жителя Владивостока приговорили к заключению за убийство, совершенное в Каче

Житель Владивостока убил человека во время своего прибывания в Каче в марте 2018 года. Севастопольский суд отказался пересматривать приговор Нахимовского районного суда. Теперь мужчина отправится на 6,5 лет в колонию строгого режима. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

Преступление мужчина совершил в номере гостиничного комплекса, где распивал алкогольные напитки с двумя знакомыми. Между злоумышленником и одним из мужчин развязалась ссора. В результате осужденный в порыве ярости скинул свою жертву с балкона. Пострадавший скончался от полученных травм.