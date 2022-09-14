Жителя Владивостока арестовали за сбор данных для военной разведки Украины | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 10:22 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Владивостока арестовали за сбор данных для военной разведки Украины ФСБ сообщила об аресте жителя Владивостока по подозрению в госизмене

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Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене. Он собирал данные для военной разведки Украины. ФСБ показала видео с задержанием.

«В Приморском крае пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщили силовики.

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По версии следствия, он по заданию кураторов собирал информацию об объектах критической и военной инфраструктуры края. Мужчина передавал эти данные, понимая, что их могут использовать против безопасности России.

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Его схватили прямо на улице, ФСБ показала видео с задержанием. На месте обыскали рюкзак, усадили в микроавтобус и дали ознакомиться с протоколом. Следователи возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена», обвиняемого поместили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

За аналогичное преступление незадолго до этого задержали директора по качеству авиационного завода в Подмосковье. Он имел доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно» и передавал информацию украинским спецслужбам. Видео с задержанием мужчины в частном доме показала ФСБ.

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