Криминал 22 мая 2023, 18:14 Жителя Владимирской области заподозрили в незаконном обороте наркотиков

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Во Владимирской области задержали 30-летнего местного жителя, которого заподозрили в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

При досмотре машины задержанного полицейские нашли вакуумные брикеты с синтетическими наркотиками общей массой около пяти килограммов. Они были спрятаны в салоне авто под обшивкой сидений. Правоохранители предполагают, что подозреваемый намеревался сбыть наркотики через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело.