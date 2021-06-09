Жителя Владимирской области заподозрили в нападении на бывшую девушку

Житель Собинского района Владимирской области с 2018 года состоял в отношениях с жительницей Владимира. После завершения отношений в 2020 году мужчина напал на бывшую возлюбленную, считает следствие. Об этом сообщило агентство «Царьград».

Причиной нападения стала ревность и обида на девушку. Мужчина напал на 18-летнюю бывшую девушку в подъезде. Он нанес ей 30 ударов ножом по голове и телу. Соседи услышали крики пострадавшей и тут же вызвали «скорую». Нападавшего удалось задержать. Благодаря помощи медиков, девушке удалось выжить. Против нападавшего заведено уголовное дело. Его рассмотрит Ленинский районный суд.