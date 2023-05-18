Криминал 18 мая 2023, 16:50 Жителя Владимирской области приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство собственного деда топором

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Юрьев-Польский районный суд приговорил жителя Владимирской области к девяти годам лишения свободы за убийство деда топором. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, осенью прошлого года между пожилым мужчиной и его внуком произошла ссора. В результате конфликта молодой человек схватил топор и ударил своего деда в область головы.

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Отмечается, что в ходе судебного разбирательства местный житель не признал вину, свое наказание он будет отбывать в колонии особого режима.