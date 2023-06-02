Криминал 02 июня 2023, 17:27 Жителя Владимирской области приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство девушки

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Жителя Владимирской области признали виновным в убийстве девушки, его приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, летом 2018 года мужчина вместе со своей приятельницей отдыхал в деревне Легково Александровского района. Ночью между ними произошел конфликт, в результате чего осужденный задушил девушку подушкой и спрятал тело на дачном участке.

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Отмечается, что свою вину мужчина не признал.