18 января 2023, 15:45
Жителя Владимирской области приговорили к 7 годам лишения свободы за убийство бывшего мужа падчерицы
Суд приговорил жителя города Юрьев-Польский Владимирской области к семи годам и четырем месяцам лишения свободы за убийство бывшего мужа своей падчерицы. Об этом сообщил «Царьград».
По данным следствия, летом 2022 года падчерица пожаловалась на угрозы бывшего мужа своему 64-летнему отчиму. Нападавший встретился с обидчиком падчерицы на улице и нанес ему удары ножом.
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От полученных ранений мужчина скончался в местной больнице.
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